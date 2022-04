Real Sociedad e Betis fanno 0-0: sorride l'Atletico Madrid

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Nell'anticipo della 32ª giornata di Liga la Real Sociedad e il Betis Siviglia degli ex Fiorentina Pezzella e Joaquin pareggiano 0-0 il match della Reale Arena. In uno scontro importantissimo per entrambe le squadre per coltivare il sogno di un posto in Champions League , a gioire di più del risultato finale è l' Atletico Madrid , che viene sì raggiunto dalla squadra di Pellegrini a quota 57 al quarto posto in classifica ma tiene sotto i baschi di Aguacil che restano fermi al sesto posto con 55 punti (con il Barcellona ad attenderli al prossimo turno): la squadra di Simeone potrà dunque ri- allungare sulle inseguitrici vincendo il match di domenica contro l'Espanyol.

Real Sociedad-Betis Siviglia, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

Real Sociedad, sorpasso mancato al Betis: 0-0 alla Reale Arena

Nel primo tempo la Real Sociedad vince "ai punti" ma non trova il guizzo per passare in vantaggio: al 17' l'arbitro Diaz de Mera annulla per fuorigioco il gol del potenziale 1-0 di Zubimendi, mentre cinque minuti dopo è Isak a far tremare la porta di Claudio Bravo con un destro che esce di poco a fil di palo. Al 38' l'attaccante svedese si rende ancora pericoloso, con l'estremo difensore cileno 39enne che però blocca centralmente. La risposta del Betis è tutta in un tiro da fuori area di William Carvalho che non centra lo specchio della porta. Nel secondo tempo, dopo un buon avvio degli andalusi, sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Sorloth che finisce di poco fuori. E' una punizione di Canales al 62' a mettere i brividi a Remiro, con la partita che da quel momento si spegne. E' ancora Sorloth a regalare l'ultimo brivido della gara, con Pezzella però bravo a chiudere all'ultimo momento e a salvare i suoi: finisce 0-0, con David Silva espulso per doppia ammonizione al 94'.