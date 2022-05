Liga, il Betis di Pezzella frena con il Getafe di Mayoral: Atletico 4° a +3

MADRID (Spagna) - Il 'Monday Night' della 34ª giornata di Liga vede il Real Betis frenare 0-0 sul campo del Getafe. Al Coliseum Alfonso Pérez la formazione di Manuel Pellegrini gioca meglio dei padroni di casa e crea più occasioni, ma non riesce a trovare la via del gol per conquistare i 3 punti. Dopo appena 2' l'ex Fiorentina Pezzella sfiora l'1-0, seguito poi da Fekir al 43', ma Soria tira giù la saracinesca. Nella seconda metà di gara, al 49', sono i padroni di casa ad andare vicini alla rete del vantaggio con Yokuslu, sul quale Claudio Bravo fa buona guardia. Con questo pareggio il Betis sale a 58 punti in campionato: i biancoverdi sono attualmente al 5° posto a -3 dall'Atlético Madrid di Simeone, sconfitto 2-0 nel weekend dall'Athletic Bilbao al San Mamés, e a +2 dalla Real Sociedad, che ha pareggiato 1-1 contro il Rayo Vallecano. Il Getafe invece sale a quota 36 punti, consolidando il 15° posto a +4 dal Maiorca e dal Cadice.