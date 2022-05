Liga, show del Villarreal contro il Rayo. Vince anche la Real Sociedad

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Il giovedì sera della 36ª giornata di Liga si apre con la vittoria casalinga della Real Sociedad, che all'Anoeta si impone per 3-0 sul Cadice. La formazione di Alguacil gioca una partita di grande personalità e al 19' - alla prima occasione utile - passa in vantaggio con il norvegese Sorloth. Sbloccato il risultato, i padroni di casa continuano a dominare sfiorando il raddoppio con Mikel Merino (al 25' e al 27') e poi ancora con David Silva al 32'. Al 40' il Cadice riesce a trovare l'inaspettato pareggio, ma la rete di Alarcon viene annullata per via di una segnalazione di fuorigioco da parte del Var. A inizio della ripresa, al 53', la Real Sociedad riesce a trovare il 2-0 su calcio di rigore con Januzaj, andando così ad archiviare la partita. Al 98' però, allo scadere del recupero, c'è spazio anche per il 3-0 finale di Portugués. Grazie a questo successo i baschi mantengono il 6° posto in campionato - che porterebbe in dote la qualificazione ai preliminari della prossima Conference League - con 59 punti, mentre il Cadice è 17° a quota 35, con sole 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.