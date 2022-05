Liga, secondo posto per il Barcellona: tutti i verdetti

MADRID (SPAGNA) - La penultima giornata di Liga regala nuovi verdetti definitivi. Con il Real già con il 35º scudetto sul petto da qualche settimana, il Barcellona ottiene uno striminzito pareggio a Getafe e si assicura il secondo posto, che vale la partecipazione alla prossima Supercoppa di Spagna. Il Siviglia, da parte sua, si garantisce la partecipazione alla prossima Champions, ottenendo un prezioso pari in rimonta nel big match con l’Atletico Madrid. Assegnati anche i due posti per l’Europa League al Betis, che fa suo il derby con un Granada che si garantisce, comunque, la salvezza, e alla Real Sociedad, che vince lo scontro diretto con il Villarreal. Sottomarino giallo che nell’ultimo turno dovrà difendere il 7º posto, che varrebbe la prossima Conference League, dall’assalto dell’Athletic Bilbao, che ha fatto suo la sfida con l’Osasuna e, ora, insegue a un punto il Sottomarino giallo. Nella zona bassa, il già retrocesso Levante batte l’Alaves e lo condanna alla discesa in Segunda division. Terz’ultimo, al momento, il Cadice, che con Maiorca e Granada farà di tutto per non far parte del terzetto destinato alla serie cadetta.

Risultati Liga Niente regali Carlo Ancelotti, con un pensiero alla finalissima di Champions League con il Liverpool del prossimo 28 maggio, al Nuevo Mirandilla di Cadice fa rifiatare i vari Courtois, Modric, Vinicius e Benzema, ma dopo una manciata di minuti trova comunque il modo di portarsi avanti con Mariano Diaz, che insacca al termine dell’ennesima gran giocata del pimpantissimo Rodrygo. Prima dello scadere della prima frazione, i padroni di casa trovano il pari con Ruben Sobrino, favorito da una deviazione di Militao che mette fuori causa Lunin. Il portiere ucraino, ad inizio ripresa sale in cattedra, respingendo un rigore ottenuto e, poi, calciato, dal grande ex, Alvaro Negredo. Gli andalusi, poi, le provano tutte, ma il risultato non cambia più. Al fischio d’inizio dell’ultima giornata, così, ripartiranno dal terz’ultimo posto, che significherebbe retrocessione.

I posti per la Champions e l’ Europa League In contemporanea, al Coliseum Alfonso Perez, decidono di non farsi male Getafe e Barça, con i catalani che certificano, così, un prezioso secondo posto e gli azulones che si assicurano un altro anno in Liga. Pareggio anche al Wanda Metropolitano, nel big match tra Atletico e Siviglia. Colchoneros avanti, alla mezz’ora del primo tempo con Gimenez, sugli sviluppi di un angolo e, poi, riacciuffati da En-Nessyri nella ripresa. Entrambi giocheranno la prossima Champions. Gli uomini di Lopetegui, infatti, non possono più essere raggiunti dal Betis, che grazie a una doppietta di Juanmi, 16 gol nel torneo, fa suo il derby con un Granada che, comunque, festeggia la permanenza. I ragazzi di Manuel Pellegrini si consolano con un posto in Europa League, insieme alla Real Sociedad, che si aggiudica in rimonta lo scontro diretto con il Villareal. Allo Stadio della Ceramica, Coquelin illude il Sottomarino giallo, ma poi David Silva guida la remontada dei baschi, a segno con Isak e Zubimendi.