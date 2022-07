Gattuso fuma all'allenamento del Valencia e sui social lo attaccano

SPAGNA - È iniziata la preparazione in vista della prossima Liga del Valencia di Gattuso. Si lavora duro, come è nello stile di Rino, che però questa volta fa parlare di sé non per i suoi metodi di allenamento o per qualche frase ad effetto davanti alla stampa. L'ex tecnico e giocatore del Milan è stato ripreso mentre fuma una sigaretta elettronica durante l'allenamento della squadra. Subito il polverone sollevato sui social e dai media spagnoli: è un cattivo esempio per i giovani tifosi e per i calciatori stessi. Il video, pubblicato anche da As, è diventato presto virale e Ringhio è finito nel mirino. Risponderà alle critiche?