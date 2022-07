“Barcellona, così Xavi ha convinto Kessie”

Mercoledì scorso Franck Kessie è diventato a tutti gli effetti il primo rinforzo del Barcellona. Il 25enne ivoriano ha firmato un quadriennale, con clausola da 500 milioni, dopo essere arrivato dal Milan a parametro zero. L'acquisto arriva da lontano, dal mese di gennaio quando il centrocampista era già libero di negoziare con chi voleva. Kessie aveva proposte interessanti da più club, ma non aveva fretta di decidere. Il Milan lo pressava per rinnovare, lui sapeva che per lui poteva esserci una buona opportunità di mercato. Così ha preferito aspettare e decidere senza fretta. Lo svela il Mundo Deportivo.

“Kessie, il Barcellona inizialmente si è mosso piano sull'ivoriano” Il Barcellona è arrivato, ma lentamente dopo un dibattito interno su Kessie: sarà utile al centrocampo o no? Quando la decisione è stata positiva, Kessie si è sentito lusingato dalla proposta portatagli dal suo agente, ma era dubbioso se il suo modo di giocare fosse adatto al Barça. Dubbi che sono rimasti finché non è arrivata la telefonata di Xavi che gli ha spiegato il suo progetto e il ruolo che avrebbe avuto la prossima stagione in blaugrana.