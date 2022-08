Liga, l'ex Roma Sadiq illude l'Almeria, l'ex Reggina Stuani lancia il Girona

ELCHE (Spagna) - Nel primo posticipo del secondo turno di Liga, finisce in parità fra Elche e Almeria, che conquistano i primi punti in campionato. Vantaggio ospite al 23' con l'ex romanista Sadiq e pari immediato dei padroni di casa, al 30' con Collado. Nel match delle 22 arriva il 3-1 del Girona sul Getafe aperto dall'ex Reggina Stuani. Poi l'autorete di Duarte per il raddoppio e il tris di Castellanos, prima del gol della bandiera madrilena di Unal.