Liga, il Betis vince di misura: Osasuna ko, espulso Pezzella

SIVIGLIA (Spagna) - Terza giornata di Liga che si pare con il successo di misura del Real Betis, in casa, contro l'Osasuna. Termina 1-0 per gli uomini di Pellegrini, prossimi avversari della Roma in Europa League, capaci di portare a casa i tre punti nonostante l'inferiorità numerica rimediata al 73' per l'espulsione dell'ex capitano della Fiorentina, German Pezzella. Decide la sfida, che porta i biancoverdi in vetta a punteggio pieno, Iglesias alla mezz'ora. nell'altro match di giornata stesso risultato, ma in trasferta, per il Celta Vigo che piega 1-0 il Girona: rete di Aspas al 49'.