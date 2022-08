Benzema restituisce la vetta al Real Madrid: 3-1 all’Espanyol

Ci pensa Benzema

Nella ripresa, le due squadre se la giocano fin troppo a viso aperto, con continui scambi di fronte. Ancelotti, al quarto d’ora, prova a rimescolare le carte, inserendo l’aitante Camavinga e il redivivo Rodrygo per Modric e Valverde, ma a sfiorare il gol sono nuovamente i locali con il solito Joselu, che in una concitata giocata, costringe Courtois al miracoloso intervento d’istinto. I blancos rispondono con un bolide di Benzema, respinto a pugni chiusi da Lecomte. Poi, lo stesso bomber lionese si vede annullare il possibile nuovo vantaggio per un fuorigioco millimetrico. Il francese, però, non si arrende e, a due minuti dal termine, trova la zampata vincente su un perfetto centro di Rodrygo. Nel finale, espulso il portiere di casa Lecomte, per un fallo su Ceballos. Tra i pali si piazza il centrale Cabrera, che però non può nulla sull’esecuzione della punizione successiva dello stesso Benzema, che fissa il definitivo 3-1. Real Madrid, in vetta alla classifica, a punteggio pieno, insieme al Betis Siviglia. E sabato prossimo, al Bernabeu, si celebrerà proprio lo scontro diretto al vertice tra i rivali di Europa League della Roma e i ragazzi di Ancelotti.

