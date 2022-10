Liga, Espanyol-Valencia 2-2: Gattuso la riprende al fotofinish

Finisce 2-2 e in 10 contro 10 un bellissimo Espanyol-Valencia. La squadra di Gattuso conquista il primo pari della stagione e sale a quota 10 in classifica. All'Estadio Cornellà-El Prat succede davvero di tutto, con gli ospiti che passano con un colpo di testa di Gabriel Paulista. Poi Joselu e Darder la ribaltano, ma il finale è thriller: un rosso per parte (Marcos Andre per gli ospiti, Braithwaite per i padroni di casa) e papera enorme di Alvaro Fernandez che si fa superare da un tiro-cross apparentemente innocuo di Comert.

Espanyol-Valencia, che show: finisce 2-2

Un'occasione per parte nei primi 45': prima Samuel Dias Lino costringe Alvaro Fernandez alla grande parata, poi ci provano i padroni di casa con l'ex Barcellona Braithwaite il cui tiro, però, non impensierisce più di tanto Mamardashvili che para senza grossi problemi. Al 54' il Valencia passa con Gabriel Paulista che va più in alto di tutti e mette dentro il cross dalla bandierina: la palla prima bacia il palo e poi finisce in fondo al sacco. L'esultanza degli ospiti, però, dura pochissimo perché Joselu la pareggia appena 120" dopo con uno splendido destro a giro. Per un momento l'Estadio Cornellà-El Prat resta con il fiato sospeso: il Var controlla una presunta posizione di fuorigioco, ma è tutto regolare. La squadra di Gattuso incassa il colpo e dopo qualche minuto quasi va sotto: amnesia difensiva, Braithwaite raccoglie il lancio lungo di Alvaro Fernandez ma viene murato da Mamardashvili, la palla arriva a Darder che strozza il tiro e colpisce la parte alta della traversa. Il numero 10, capitano dell'Espanyol, però, si rifà all'83' portando avanti i suoi con un bell'esterno destro dal limite che il portiere avversario non legge bene. Oltre al danno pochi minuti dopo arriva anche la beffa, con Marcos Andre che si becca il rosso e lascia in inferiorità numerica il Valencia. Prima dei 7' di recupero, però, Braithwaite compie una leggerezza, sbraccia e anche lui va sotto la doccia prima del triplice fischio ristabilendo così la parità numerica. Le emozioni non finiscono: Alvaro Fernandez prima compie un'ingenuità non bloccando la sfera, la perde ma si tuffa disperatamente e salva sulla linea. Pochi secondi dopo, però, il portiere dell'Espanyol la combina grossa e si fa superare da Comert su un tiro che sembrava più un cross. Papera pazzesca: all'Estadio Cornellà-El Prat finisce 2-2.

