Sampaoli, pari al debutto con il Siviglia. Correa trascina l'Atletico

Netta vittoria casalinga per l'Almeria che supera 3-1 il Rayo Vallecano. Tutte nel primo tempo le reti dei padroni di casa in gol con Robertone (8°), Babic (17°) e Toure (39°), mentre soltanto all'81° arriva la reazione degli ospiti che accorciano con Catena. Nel finale espulso Embarba nell'Almeria che, però, porta a casa i tre punti salendo a quota 7, mentre il Rayo resta a 10. Successo per 2-1 dell'Atletico Madrid al Metropolitano Stadium contro il Girona. A decidere il match in favore della formazione di Simeone è una doppietta di Correa. Inutile per gli ospiti il gol messo a segno da Riquelme. Con questo successo i colchoneros si portano a 16 punti in classifica, mentre il Girona resta fermo a quota 7.