Un cantante sulla maglia del Barcellona nel Clasico con il Real

Una celebrazione da record

Il club lo ha ufficializzato in un comunicato, in cui ha confermato che si tratta di una celebrazione del "traguardo raggiunto dal cantante, essendo il primo artista a ottenere 50 miliardi di visualizzazioni delle sue canzoni sulla piattaforma". Drake, artista legato al rap delle Canarie, accumula record e riconoscimenti come quattro Grammy Awards. Gli uomini di Xavi Hernández durante il riscaldamento pre partita indosseranno una versione speciale della maglia che sul retro mostrerà il nome della cantante accompagnato dal numero 50, con il logo Spotify stampato - come in ogni partita - nella parte anteriore della casacca blaugrana.