Non bastano Morata e Cavani: pareggi beffa per Atletico e Valencia

MADRID (SPAGNA) - Sfuma al 90' il poker dell' Atletico Madrid , che dopo tre vittorie di fila in campionato viene fermato sul pari in casa dal Rayo Vallecano (1-1) in uno degli anticipi delle 10ª giornata di Liga . Una beffa per la squadra del 'Cholo' Simeone (titolari De Paul e Molina, entrambi ex Udinese), che dopo il ko nel derby con il Real Madrid capolista non aveva più sbagliato un colpo ed era riuscito a sbloccare il risultato al 20' con l'ex juventino Morata (quinto gol in campionato su assist di Griezmann ). A gelare però il 'Cívitas Metropolitano' al 92' e a regalare un punto ormai insperato agli ospiti ci ha pensato il colombiano Falcao , grande ex della serata che ha trasformato con freddezza il rigore assegnato (dopo il check del Var) per un fallo di mano in area commesso da Giménez . Finisce in parità e con i ' colchoneros ' che mancano così il momentaneo aggancio al Barcellona secondo in classifica.

Non basta Cavani: pari per Gattuso

Incredibile 1-1 fra Siviglia e Valencia: quinto risultato utile di fila per la squadra di Gennaro Gattuso, che però si mangia le mani per un rigore sprecato a recupero inoltrato. A sbloccare al 6' la gara del 'Sanchez Pizjuan' è l'ex napoletano Cavani (di nuovo a segno dopo la doppietta all'Elche), poi al minuto 86 l'ex romanista Lamela pareggia i conti. Il finale (sette minuti di recupero che si allungheranno ulteriormente) è infuocato: al 96' l'altro ex giallorosso Kluivert si invola verso la porta degli andalusi e viene steso dall'ex atalantino Papu Gomez, viene concesso il vantaggio che però non si concretizza. Rosso per l'ex atalantino per fallo su chiara occasione da gol ma il Var richiama l'arbitro per il sospetto intervento di Kike Salas su Correia: Gomez allora viene solo ammonito, espulso Kike Salas con conseguente rigore a favore del Valencia. Sul dischetto va Gaya ma Bono intuisce e il match finisce in parità (1-1), con il Valencia che resta al di sotto della zona Europa (a +5 sul Siviglia che naviga a metà classifica).

Athletic ripreso due volte

Termina in pareggio, ma con il risultato di 2-2, anche il match tra Getafe e Athletic Bilbao. Sul terreno del Coliseum Alfonso Perez sono i baschi a passare in vantaggio al 2' con Williams, raggiunti poi dai padroni di casa al 27' con Alena. Nel secondo tempo Athletic ancora avanti al 62' con Garcia, di Munir El Haddadi al 76' il definitivo 2-2. In classifica, il Getafe sale a 9 punti, Bilbao invece sesto a quota 18.

