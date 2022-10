Barcellona: Xavi chiama l'ex portiere Unzué, malato di Sla, per motivare la squadra

Con la squadra provata dalle disfatte contro Inter (con quel 3-3 che ha completamente compromesso la qualificazione agli ottavi di finale) Real Madrid (ko per 3-1 nel Clasico della Liga spagnola), l'allenatore del Barcellona Xavi Hernandez ha chiamato a rapporto l'ex portiere Juan Carlos Unzué per parlare ai giocatori e motivarli per il futuro, a cominciare dalla interna sfida di questa sera, giovedì 20 ottobre alle 21, contro il Villarreal nel turno infrasettimanale della decima giornata.

Match che i blaugrana devo assolutamente vincere dopo il successo ad Elche del Real Madrid, sfuggito a 6 punti di distacco in cima alla classifica. Unzué, ex portiere dei catalani dal 1988 al 1990 (una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe vinte) e preparatore dei portieri del Barcellona dal 2003 al 2010, da giugno 2020 combatte la SLA e in Spagna è un esempio di coraggio e determinazione. Unzué,ex tecnico anche di Celta Vigo e Girona , ha parlato così a ter Stegen e compagni : "Sono convinto siate un'ottima rosa di calciatori. Le capacità per riprendervi potete trovarle dentro voi stessi".

Unzué ai giocatori del Barcellona: "Inter e Real Madrid non contano più"

Seduto sulla sua sedia a rotelle, Unzué ha proseguito: "Guardarsi indietro non ha senso: ma vi immaginate cosa potrebbe significare per me, guardare al passato? Chiedermi cos'avrei potuto fare o evitare? Se lo facessi non sarei in grado di affrontare la malattia. E lo stesso dovete fare voi: le partite contro Inter e Real Madrid non contano più, bisogna guardare avanti consapevoli dei propri valori. E dovete considerare questo momento di difficoltà come una grande occasione di crescita. Vivete in pace con voi stessi e date il massimo, anche in allenamento. E' fondamentale".