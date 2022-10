A Xavi non gli passa e provoca ancora: "Battuti da un grande Real, mercoledì con l'Inter invece..."

MADRID (Spagna) - Continua il momento negativo del Barcellona . I ' Blaugrana ' sono infatti reduci dalla pesante sconfitta nel Clasico del ' Santiago Bernabéu ' contro il Real Madrid , al quale Xavi Hernandez rende tutti i meriti al fischio finale: "Il Real oggi ci ha superati nella maturità e nella capacità di saper competere", ammette il tecnico catalano. "Ho la sensazione che abbiamo gareggiato peggio di loro, che i Blancos sappiano benissimo cosa fare in ogni momento". Secondo Xavi , il Barcellona vive un momento "negativo" in cui "non viene bene nulla".

Xavi punge ancora l'Inter

Il tecnico azulgrana riconosce quindi i meriti del Real Madrid - "Siamo stati battuti da una grande squadra, a cui non dispiace chiudersi e giocare in contropiede" - ma i suoi pensieri vertono ancora tutti sul match del Camp Nou contro l'Inter in Champions League che avvicina il Barcellona a una prematura, quanto clamorosa, eliminazione: "Abbiamo fiducia e autostima. Dobbiamo cambiare atteggiamento: la vera sfortuna è stata mercoledì contro l'Inter. Ma la cosa non mi consola: dobbiamo giocare molto meglio. Avevamo l'occasione per guidare la classifica da soli, ma non l'abbiamo colta nonostante le tante occasioni".