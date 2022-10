Caos Superlega: il calcio spagnolo minaccia lo sciopero nel weekend del 28 ottobre

MADRID (Spagna) - In Spagna continua a tenere banco il capitolo Superlega. Secondo l'emittente radiofonica 'Cadena Cope' il calcio spagnolo è sul piede di guerra contro il progetto di una nuova competizione continentale tanto che il presidente della Liga, Javier Tebas, ha indetto un'assemblea straordinaria per il 27 ottobre con i club della Liga e Liga Smartbank, la Serie B spagnola: all'orizzonte prende sempre più corpo la minaccia di uno sciopero se non verrà risolto il problema della legge sullo sport, il cui status oggi consentirebbe ai club spagnoli la partecipazione alla Superlega. Il tanto discusso progetto, che vede ancora coinvolti Real Madrid e Barcellona oltre alla Juventus, mette infatti a rischio l'accordo con il fondo Cvc con il quale le società si sono assicurate 2 miliardi di euro.