Cavani ancora in gol, ma Gattuso va ko: Valencia rimontato da Muriqi

VALENCIA (SPAGNA) - Il Valencia cade dopo cinque risultati utili di fila. A imporre lo stop casalingo alla squadra di Gennaro Gattuso è stato il Maiorca , capace di vincere in rimonta per 2-1. All'ex tecnico del Napoli (schierato titolare l'ex romanista Kluivert ) non è bastato il gol dell'altro ex azzurro Cavani (il quarto nelle ultime tre partite), che dopo un primo tempo avaro di emozioni è andato a segno su rigore portando avanti i padroni di casa a inizio ripresa (52'). Sempre dal dischetto è arrivato però il pareggio degli ospiti, firmato dall'ex laziale Muriqi (66') con l'ex di turno Kang-In Lee che nel finale ha poi 'gelato' il Mestalla siglando il gol del definitivo sorpasso (senza esultare in segno di rispetto per i suoi vecchi tifosi).

Valencia-Maiorca 1-2: statistiche e tabellino

Vincono Rayo e Valladolid

In un altro degli anticipi dell'undicesima giornata netta vittoria casalinga per 5-1 del Rayo Vallecano contro il Cadice. A decidere il match le reti di Lejeune (doppietta), Palazon (rigore), Garcia e Camello. Non basta agli ospiti - che hanno chiuso in nove per le espulsioni di Carcelen e Alcaraz - l'autorete di Balliu. Nel finale un rosso anche per i padroni di casa, per Nteka. Con questo successo il Rayo Vallecano si porta a 15 punti in classifica, mentre il Cadice resta fermo a quota 7. Seconda vittoria di fila invece per il Valladolid, che dopo il 4-1 rifilato al Celta Vigo piega di misura in casa la Real Sociedad: 1-0 il finale, con il gol firmato da Leon al 16'.

Rayo Vallecano-Cadice 5-1: statistiche e tabellino

Valladolid-Real Sociedad 1-0: statistiche e tabellino

Liga, la classifica

Liga, risultati e calendario