Gattuso, la frase polemica contro Xavi e il Barcellona dopo la sconfitta

VALENCIA - Anche il Valencia di Gattuso paga la tassa Lewandowski, letale in pieno recupero con il suo gol numero 13 in Liga. Al Mestalla la festa è tutta del Barcellona, che passa di misura (1-0) e beffa Ringhio, polemico con Xavi nel post gara: "Noi difensivi? Ha visto un'altra partita", ha detto in conferenza, rispondendo alla frecciata del tecnico blaugrana. "Abbiamo giocato con una linea a 5 nei primi 20 minuti, tre attaccanti pressavano i centrali del Barcellona, credo che abbiamo giocato questa partita a viso aperto. Lo abbiamo fatto pressando sempre alto, senza giocare in dieci dietro alla linea del pallone. Non credo che la mia squadra sia sole difesa", ha aggiunto Gattuso.