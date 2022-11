L'ex Serie A Lirola illude l'Elche. Athletic Bilbao, tris al Valladolid

SPAGNA - Nella 14ª giornata di Liga l'Athletic Bilbao cala il tris in casa contro il Valladolid e vince 3-0: decisivi Guruzeta, doppietta al 19' e al 51', e Vivian (78'). La squadra di Valverde aggancia così al terzo posto, con 24 punti, Atletico Madrid e Real Betis; il Valladolid resta inchiodato a quota 17. Ennesima sconfitta invece per l'Elche, battuto in rimonta 2-1 dal Girona in casa. Il vantaggio dell'ex Sassuolo e Fiorentina Lirola illude i padroni di casa, oggi col ds Mantecon in panchina dopo l'esonero di Almiron, ma Martin pareggia prima dell'intervallo e Castellanos firma il gol vittoria al 66'.