Gattuso fa il Babbo Natale: ecco cosa ha donato ai dipendenti dello stadio

Gennaro Gattuso, a Valencia, potrebbe essere ricordato come il vero Babbo Natale. L'allenatore della squadra spagnola, ex Milan e Napoli, si è trasformato infatti in vero e proprio benefattore prima che iniziassero le feste di Natale, facendo regali e donazioni per migliaia di euro a tutti i dipendenti che lavorano all'interno dello stadio Nuevo Mestalla.