Atletico Madrid-Elche: Morata segna ma non se ne accorge, il momento è divertente

Alvaro Morata segna, ma non se ne accorge. Ed è costretto a chiedere al compagno di squadra Griezmann se fosse stato davvero lui a mettere in rete il gol del 2-0 dell' Atletico Madrid contro l' Elche . Nel video si legge il labiale dell'ex attaccante della Juve , rivolto al francese: “Who, me?”, ossia “Chi, io?”.

Morata, il gol fortunato e il futuro

Morata non si era accorto di aver segnato perché in quel momento era a terra infortunato per un contrasto con Clerc. Il suo tiro di sinistro era stato deviato ed era diventato un pallonetto beffardo per il portiere Edgar Badia. Rialzandosi, la punta ha chiesto lumi al compagno di squadra prima di lasciarsi andare a un sorriso. Con questa vittoria, l'Atletico è salito al terzo posto nella Liga.