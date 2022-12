Pablo Barrios, la scoperta di Simeone

Diego Simeone ha festeggiato lo storico traguardo delle seicento partite sulla panchina dell’ Atletico Madrid . Ma l’appuntamento in Coppa del Re , nei sedicesimi di finale, non si è rivelato una passeggiata, perché il tecnico argentino ha rischiato di andare ai supplementari contro l’ Arenteiro , club galiziano che partecipa al campionato di Segunda Federacion - la serie D italiana - e gioca in uno stadio da duemila posti, l’ Espiñedo , a Carballiño , paese di dodicimila abitanti. I colchoneros si sono ritrovati in svantaggio verso la fine del primo tempo: difesa in bambola e gol di Marcos Alonso Rodriguez . Il Cholo ha centrato il pareggio allo scadere, grazie a un rigore di Yannick Carrasco . Gara in salita, che stava prendendo una piega sbagliata: Morata ha sbagliato il rigore del possibile 2-1. A salvare il ricordo di questa data speciale, nella carriera di Simeone, è stato un ragazzo del settore giovanile, Pablo Barrios , diciannove anni, mediano-regista, che fa parte della nazionale spagnola Under 18 di Santi Denia .

EX BABY DEL REAL - Il Cholo lo segue come un figlio e lo considera uno dei talenti più interessanti della cantera. Barrios aveva lasciato nel 2017 il centro sportivo del Real Madrid, la cosiddetta “Fabrica”, l'equivante della "Masia" del Barcellona, per legarsi all’Atletico, dove ha avuto come allenatori anche Ricardo Garcia, Luis Tevenet e Ricardo Marcos. Dinamismo, raddoppi in marcatura, destro naturale, la costante ricerca del corridoio per infilarsi e arrivare al tiro. Giovedì è stato schierato nel blocco dei titolari tra il capitano Koke e Witsel. Un suo lampo ha cambiato direzione alla sfida con l’Arenteiro, che aveva sognato fino al 75’ una straordinaria impresa, prima che Carrasco chiudesse il conto al 90’: 3-1 e qualificazione agli ottavi. Pablo Barrios ha un contratto fino al 2025, è alto un metro e 81. E' nato a Madrid il 15 giugno del 2003. In estate Simeone si era opposto alla possibilità che il centrocampista venisse ceduto in prestito. E il tempo ha dato valore alla sua scelta.