Liga, salto triplo per il Rayo Vallecano dopo il successo sull'Almeria

MADRID (Spagna) - Nel posticipo della 20ª giornata di Liga , il Rayo Vallecano , grande sorpresa del torneo, approfitta delle inopinate sconfitte di Betis e Villarreal, cadute rispettivamente con Celta Vigo ed Elche, per scalare ben tre posizioni ed issarsi al quinto posto , a sole tre lunghezze dall’Atletico Madrid e dalla zona Champions League.

Tutto nella ripresa e Iraola vola

La squadra di Iraola si impone nella ripresa, sbloccando il risultato in apertura grazie all'autogol di Ely e trovando il raddoppio con il subentrato Alvaro Garcia. Un successo per la più piccola delle squadre di Madrid, che la proietta verso vette inimmaginabili all'inizio della stagione.

