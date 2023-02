GIRONA (Spagna) - Nel posticipo della 22ª giornata, vittoria pesante in chiave salvezza per il Girona che travolge l'Almeria nello scontro diretto. Punteggio tennistico a favore dei catalani: finisce 6-2 con i gol di Castellanos, Tsygankov, Riquelme, Hernandez, Martiin e dell'ex Reggina, Stuani per i catalani, mentre per gli andalusi ad andare a segno sono Ramazani e Touré.