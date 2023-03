Borja Mayoral, che gol: tris del Getafe al Girona

GETAFE (SPAGNA) - Vittoria pesantissima in chiave salvezza del Getafe, che nella 24ª giornata di Liga supera in casa 3-2 il Girona e si spinge fuori dalla zona retrocessione, in attesa degli altri risultati. La doppietta di Unal con gol al 2' e al 14' (rigore) indirizzano già la gara, poi l'ex Roma Borja Mayoral firma il suo 6° centro in campionato, il 7° in stagione, e cala il tris con una rasoiata chirurgica. Il Getafe rischia di incassare la rimonta degli ospiti, che accorciano fino al 3-2, ma non basta. Con questo successo la squadra di Sanchez Flores sale a 25 punti, mentre il Girona resta fermo a 30.