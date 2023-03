Clamoroso in Spagna: ecco cosa ha rivelato il figlio di Negreira al Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) - Sembrerebbe complicarsi a vista d'occhio la posizione del Barcellona dopo la scoperta di alcuni pagamenti effettuati dal club presieduto da Joan Laporta a José María Enríquez Negreira , vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli tra il 1994 e il 2018. L'intricata vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo: spunta infatti un nuovo dettaglio, una dichiarazione schiacciante , che metterebbe in serio pericolo lo stesso club catalano

La clamorosa rivelazione del figlio di Negreira

Secondo il quotidiano spagnolo 'El Confidencial' il figlio di Negreira, Javier Enríquez Romero, avrebbe comunicato allo stesso Barcellona il nome del direttore di gara scelto per dirigere la finale di Coppa del Re 2017 contro il Deportivo Alaves ben tre mesi prima che fosse designato. Il figlio di Negreirà comunicò via messaggio telefonico il nome dell'arbitro della finalissima (poi vinta da Messi e compagni con il punteggio di 3-1 ndr) al direttore blaugrana Albert Soler per anticipare la nomina: "Sarà Clos Gómez, al 99%".