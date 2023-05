Liga: Kluivert spinge il Valencia, Atletico ko con l'Elche ultimo

ELCHE (SPAGNA) - Scivolone dell' Atletico Madrid che non passa in casa dell' Elche e viene battuto dai padroni di casa per 1-0 . La compagine di Fran Escribá si è imposta con la rete di Fidel Chaves de la Torre nel finale del primo tempo e nonostante la squadra di Simeone ci abbia provato fino alla fine non è riuscita a trovare il pareggio. Un ko che costringe i Colchoneros al terzo posto , quota 69 punti , dietro quindi al Real che ora dista 2 punti. Successo d'onore per l'Elch e, già retrocesso e ultimo in classifica.

Kluivert spinge il Valencia alla vittoria

Scatto salvezza per il Valencia che all'Estadio Balaídos si impone sul Celta Vigo per 1-2. Un successo importante per la squadra di Rubén Baraja che sale a quota 37 punti, a +2 su Valladolid (che deve ancora scendere in campo) e Cadice, a +3 sul Getafe terzultimo. Dopo soli otto minuti il Valencia passa in vantaggio con la rete dell'ex Roma Kluivert. Nella ripresa però il gol di Seferovic sembra indirizzare la gara sull'1-1. Allo scadere è il gol di Alberto Mari a regalare la vittoria agli ospiti che nel finale rimangono in dieci per l'espulsione di Paulista.

