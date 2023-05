Panico durante la festa del Barcellona: i giocatori scappano nel tunnel!

Fuggi fuggi generale, poi interviene la polizia

I giocatori del Barcellona, avvisati del pericolo, hanno guadagnato di corsa il tunnel degli spogliatoi, inseguiti dai tifosi dell'Espanyol, solo a quel punto fronteggiati dalla polizia, con una surreale guerriglia andata in scena in mezzo al campo ancora per parecchi minuti. Una scena simile a quella della Dacia Arena durante la festa scudetto del Napoli, anche se in quell'occasione lo scontro è avvenuto fra tifoserie.