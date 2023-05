Udinese-Napoli, arresti e Daspo fino a 10 anni dopo gli scontri alla Dacia Arena

Daspo fino a 10 anni e attesa per nuovi provvedimenti

Divieti della durata tra quattro e fino a dieci anni, due dei quali con obbligo di firma in concomitanza con gli incontri dell'Udinese, irrogati per comportamenti violenti che sono stati accertati sul manto erboso della Dacia Arena. Ma gli accertamenti e le indagini vanno avanti per individuare altri responsabili protagonisti degli episodi di violenza che hanno macchiato la festa dopo il pareggio tra Udinese e Napoli che aveva sancito il trionfo aritmetico dello scudetto per la squadra allenata da Spalletti.