Liga nella bufera, è senza goal-line technology: il motivo è scandaloso

Il motivo del mancato uso della goal-line technology

Dopo i recenti episodi che hanno sconvolto la Liga con i cori razzisti contro Vinicius, si aggiunge un altro problema (meno grave) per il campionato spagnolo. Il recente goal convalidato a Griezmann nella partita tra Atletico Madrid ed Espanyol infatti, ha portato alcune domande sul perchè non venga usata la goal-line technology. Il motivo è di tipo economico, ed è da ricercare nella scelta della federazione calcistica spagnola di non versare i 3 milioni di euro alla Fifa per poter usufruire degli strumenti per evitare le "reti fantasma", oltre alle spese per installare le telecamere necessarie per ogni impianto.