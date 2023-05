Espanyol, la clamorosa protesta: "Gol irregolare, la partita con l'Atletico è da annullare"

Ecco perchè l'Espanyol ha chiesto di annullare il match

L'Espanyol ha però contestato la scelta, visto che l'immagine che sembra confermare che il pallone abbia superato la linea, risulta essere "schiacciata e non in linea", come aveva annunciato il tecnico Luis Garcia. Il club ha emesso un duro comunicato. "L'unica immagine utilizzata per l'assegnazione del gol offre una prospettiva dalla quale è impossibile determinare se la palla è entrata o meno nella sua interezza. Questo modo di procedere viola il protocollo VAR, poiché corregge una decisione arbitrale senza avere una sola prova conclusiva per essa. Vi è quindi un'adulterazione della parte e una manifesta negligenza nell'applicazione delle regole e nell'uso della tecnologia disponibile". Il club chiede l'annullamento match: "RCD Espanyol considera i loro diritti violati, sentendosi gravemente lesi, quindi procederemo, di conseguenza, a contestare la partita giocata ieri e chiedere, quindi, che procedano a concordare la sua nullità. Allo stesso modo, RCD Espanyol, in difesa dei suoi interessi legittimi, sta studiando possibili ulteriori azioni legali per l'eventuale danno patrimoniale derivante da questa azione".