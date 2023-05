Caso Vinicius, ridotta la squalifica della curva del Valencia

Nuovo colpo di scena nel caso legato a Vinicius Junior, vittima di numerosi insulti razzisti durante la partita tra Valencia e Real Madrid. La commissione di appello della federcalcio spagnola ha accolto il ricorso del Valencia relativo alla sanzione inflitta alla curva. Così la chiusura per 5 giornate delle Curva Kempes, settore dal quale sarebbero partiti gli insulti per il brasiliano, è stata ridotta a tre turni. Abbassata anche la multa, da 45mila a 27mila per lo stesso episodio.