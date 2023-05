Liga: tris del Barcellona sul Maiorca, Real Sociedad ko ma in Champions

BARCELLONA (SPAGNA) - Festa al Camp Nou per l'ultima sfida stagionale in casa del Barcellona fresco di titolo , con i blaugrana di Xavi che nella 37ª (e penultima) giornata di Liga superano 3-0 il Maiorca dell'ex laziale Muriqi (in dieci dal 14' per l'espulsione di Ndiaye). Decisivi per i nuovi campioni di Spagna i gol messi a segno da Ansu Fati (doppietta) e Gavi .

Real Sociedad ko con l'Atletico ma in Champions

Sorride anche l'Atletico Madrid che piega la Real Sociedad per 2-1 con le reti di Griezmann e Molina (nel finale accorcia Sorloth) e consolida il terzo posto restanto a -1 dal Real Madrid, vittorioso in anticipo col Siviglia (che il 31 maggio sfiderà la Roma in finale di Europa League). Cade invece il Villarreal sul campo del Rayo Vallecano (vittorioso con i guizzi di De Tomas e Palazon, mentre è tardivo il gol di Lo Celso) e consegnando la qualificazione in Champions proprio alla Real Sociedad (che resta quarta a +5 sul 'Sottomarino Giallo'). Il Villarreal dovrà 'accontentarsi' di un posto in Europa League, competizione che affronterà anche il Real Betis: gli andalusi sesti della classe espugnano il campo del Girona con una doppietta di Iglesias (1-2 dopo il vantaggio dei padroni di casa con Gutierrez) e si porta a +9 sull'Osasuna uscito battuto dal campo del Getafe (non basta la rete di Avila dopo due minuti, con Latasa e Mata che firmano il 2-1 in rimonta) e sull'Athletic Bilbao sconfitto in casa dal già retrocesso Elche (0-1, decisivo Boye al 92').

Pari a Valencia e retrocessione per l'Espanyol

Il Cadice si allontana dalle zone calde della classifica battendo 1-0 il Celta Vigo con rete decisiva di Sobrino. Rocambolesco poi il 2-2 tra Valencia ed Espanyol, che condanna gli ospiti alla retrocessione: a segno Lopez e Lino per i padroni di casa, Montes e Braithwaite per gli ospiti. Pari a reti bianche infine tra Almeria e Real Valladolid, con quest'ultimi che al momento sarebbero retrocessi.

