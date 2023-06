"Sfumato Messi, il Barcellona punta su Neymar"

Per un Leo Messi che va, potrebbe esserci un Neymar che torna. In casa Barcellona le valutazioni sul prossimo mercato non mancano e al centro delle stesse ci sono proprio i "grandi ritorni". Messi ha deciso di partire alla volta degli Stati Uniti, giocherà nell 'Inter Miami , mentre il brasiliano potrebbe tornare a vestire la maglia blaugrana.

Neymar pronto a ridursi l'ingaggio

Secondo "Sport", i blaugrana restano convinti di poter avere un margine tale nel monte ingaggi da permettersi una stella di primo livello e fra i giocatori che si sarebbero offerti ci sarebbe proprio il brasiliano, in uscita dal Psg e disposto a ridursi l'ingaggio per tornare a vestire la maglia del Barcellona. Xavi ritiene che la squadra abbia bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse dai vari Dembélé, Raphina e Lewandowski e che porti al contempo una buona dote di gol. Un profilo come Neymar, insomma, capace di giocare anche sulla sinistra dove il tecnico non vede Ferran Torres e Ansu Fati. I soldi che il club era disposto a investire su Messi potrebbero dunque essere dirottati sul brasiliano, anche se l'operazione si annuncia in salita visti ingaggio e cartellino.