Liga, la Real Sociedad riparte dopo l'Inter: poker al Getafe

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - La Real Sociedad riparte dopo il pareggio contro l'Inter con una vittoria in campionato. La squadra di Barrenetxea vince in rimonta contro il Getafe per 4-3 nella sesta giornata della Liga , e sale a quota 9 punti al 6° posto , dietro il Valencia.

La Real Sociedad riparte dopo l'Inter

La Real Sociedad torna in campo alla Reale Arena dopo l'1-1 in Champions League contro i nerazzurri di Inzaghi. Partenza ottima con Kubo che impiega solo due minuti per sbloccare la partita. I padroni di casa però calano nel finale del primo tempo e subiscono la rimonta del Getafe, che si porta avanti prima con Alena e poi con Borja Mayoral. Nella ripresa la Real Sociedad trova la contro-rimonta in soli cinque minuti: al 61' pareggia Oyarzabal su rigore mentre al 66' Mendez firma il nuovo vantaggio. Ancora Oyarzabal chiude la partita all'89', non serve a nulla il gol di Latasa in pieno recupero: finisce 4-3 per la squadra di Barrenetxea.