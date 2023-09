Vedat Muriqi frena il Barcellona: è 2-2 a Maiorca

MAIORCA (SPAGNA) - Deludente pareggio per la capolista Barça, che a quattro giorni dall’esaltante remontada sul Celta si fa fermare sul 2-2 dal gagliardo Maiorca di Vedat Muriqi, autore della rete dell’immediato vantaggio dei baleari e dell’assist del momentaneo 2-1 di Abdon. Di Raphinha e del subentrato Fermin Lopez le reti dei catalani, che dormono in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Girona e due sul Real.

TUTTO SULLA LIGA Squillo Muriqi Si giocherà ogni tre giorni fino alla prossima sosta e Xavi, così, decide per un massiccio turn-over che coinvolge metà squadra. Ben cinque tra i titolari dell’ultima col Celta partono tra i rincalzi. Tra gli altri, rifiata Lewandowski, sostituito al centro dell’attacco da Ferran Torres, supportato sulle fasce da Raphinha e Joao Felix. Una mezza rivoluzione che finisce per confondere il Barça, che fatica terribilmente a ingranare e, all’8’ si ritrova subito in svantaggio. A sbloccare il risultato ci pensa Muriqi, che approfitta di un erroraccio in fase d’impostazione di Ter Stegen e di un assist di Antonio Sanchez per siglare il suo 3º gol in Liga da centro area.

Botta e risposta Il Barça si sveglia solo al termine del primo tempo, quando confeziona la prima occasione con Ferran Torres, che innescato da Gavi fallisce davanti Rajkovic. A trovare il pari ci pensa Raphinha, che s’impossessa di una palla vagante al limite dell’area e trafigge con una bordata il portiere serbo. Poco dopo, lo stesso Raphinha, lanciato in verticale dal vivace Gavi, fallisce il raddoppio. Poi è Joao Felix a vedersi respingere da Rajkovic un tiro a botta sicura. I blaugrana paiono prendere il sopravvento, ma proprio allo scadere della prima frazione, il Maiorca torna in vantaggio. Rinvio chilometrico dell’estremo difensore locale, spizzicata dell’ubiquo Muriqi e palla per Abdon, che s’infila tra i due centrali Araujo e Iñigo Martinez e insacca.

I ragazzini la riaggiustano Ad inizio ripresa, una botta improvvisa di Joao Felix coglie in pieno il palo. Con il risultato che non si schioda, Xavi lancia nella mischia Lewandowski, Fermin Lopez e Yamal, che si guadagnerebbe subito un rigore per un possibile contatto con Copete, che poi cancella l’intervento del Var. Secondo pari riacciuffato da Fermin Lopez, che segna poco dopo da centro area favorito da un assist di Raphinha e da un perfetto velo di Lewandowski. Nel finale, il Barça dà vita a uno sterile assedio. Il risultato non cambia più. Barça comunque solo in vetta alla classifica, con un punticino di vantaggio sul Girona, che domani visita il Villarreal, e due sul Real, atteso dalla gara interna col Las Palmas. CLASSIFICA LIGA

