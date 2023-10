Liga, l'Atletico vince in rimonta: battuto il Cadiz. Valencia ko

MADRID (SPAGNA) - L' Atletico Madrid rischia ma completa la rimonta e batte 3-2 il Cadiz nell'8ª giornata de LaLiga. Al Wanda Metropolitano, i Colchoneros vanno due volte sotto prima della mezz'ora, con le reti di Pires e Martì. Prima della fine del primo tempo ci pensa Correa ad accorciare le distanze. Nella ripresa la squadra di Simeone completa l'opera: prima Molina e ancora Correa firmano il 3-2 finale che porta l'Atletico Madrid al quarto posto con 16 punti. Durissimo ko per il Valencia , che si ferma 3-0 contro il Betis . Diao, Roca e Ezzalzouli segnano la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Baraja.

Pari show tra Almeria e Granada

Spettacolare 3-3 tra l'Almeria e il Granada dell'ex napoletano Callejon (titolare ma sostituito all'intervallo): padroni di casa avanti di tre reti nel primo tempo con la tripletta del colombiano Luis Suarez (sostituito poi all'83' per infortunio), nella ripresa l'incredibile rimonta degli ospiti che falliscono un penalty con Puertas (ipnotizzato dall'ex portiere laziale Maximiano) ma pareggio con i gol di Zaragoza (rigore), Sanchez e Ozuni. Tutto faciale invece per l'Osasuna che va a vincere sul campo dell'Alaves per 2-0 salendo a metà classifica: Arnaiz sblocca la sfida dalla distanza al 36', poi sui titolo di coda arriva il bis di Budimir. Da segnalare che l'Alaves ha giocato in tempo in dieci uomini per l'espulsione di Bianco.

