Aspas fuori controllo in Liga: spacca il monitor del Var ma c'è un motivo

VIGO (SPAGNA) - Non si placano le polemiche nella Liga dopo il pareggio tra Celta Vigo e Siviglia , con la squadra di Rafa Benitez che dopo il match si è scagliata ancora contro la direzione di gara e in particolare contro il Var, il cui monitor è stato spaccato da Iago Aspas .

Aspas furioso: spacca il monitor del Var

Il 36enne attaccante del Celta, uscito al 69' ma rimasto a seguire la partita dalla panchina, ha letteralmente perso la testa nei minuti di recupero quando l'arbitro è stato richiamato dal Var dopo che aveva fischiato il rigore del possibile 2-1 per i padroni di casa. Una decisione che non è andata giù ad Aspas, precipitatosi verso il monitor riservato all'arbitro e posizionato a bordo campo per gettarlo con violenza a terra. Un gesto che il calciatore ha poi giustificato così ai microfoni di Dazn: "Sembra che ogni volta che tiriamo fuori la testa vogliano farci sprofondare. Con tutto quello che ci devono dovremmo essere quasi in Champions League". La squadra di Benitez, che già in altre occasioni si è lamentata degli arbitraggi, è invece nella zona calda della classifica e proverà ora a riscattarsi nella prossima trasferta sul campo dell'Athletic Bilbao.