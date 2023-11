Real Madrid, una strepitosa manita al Valencia per vendicare Vinicius

Solo due variazioni per Ancelotti rispetto all’undici che, in settimana, ha regolato il Braga con un secco 3-0, buono per certificare la qualificazione agli ottavi di Champions. Fuori Lucas Vazquez e dentro Carvajal , mentre lo squalificato Rudiger viene sostituito da Alaba , che fa coppia con Nacho nel centro della difesa. Neppure convocato Bellingham , ancora alle prese con i postumi della lussazione alla spalla. Dietro ai due brasiliani Rodrygo e Vinicius , così, viene confermato Brahim Diaz . Ruben Baraja , da parte sua, scommette forte sull’ex Hugo Duro , principale referente offensivo dei levantini.

Subito in discesa

Una manciata di minuti e il Real è già avanti grazie a Carvajal, che sfrutta al meglio un lancio chilometrico di Toni Kroos e la dormita collettiva della difesa ospite per caricare un tiro angolato che non lascia scampo a Mamrdashvili. Prima del 10', poi, l’ispiratissimo Kroos coglie in pieno la traversa da calcio piazzato. Il Valencia si sveglia all’improvviso e confeziona tre occasioni nitide da gol, che capitano tutte a un Hugo Duro in serata no, che calcia due volte addosso a Lunin e, poi, manca clamorosamente la deviazione di testa a due passi dalla rete. E come spesso accade, subito dopo il terzo errore arriva lo spettacolare raddoppio di Vinicius, che s’inventa un gol di petto in tuffo su perfetto centro dalla destra del compare Rodrygo.