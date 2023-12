Il Real Madrid risponde al Girona: 2-0 al Granada

GRANADA (SPAGNA) - Prosegue il duello a distanza tra il Real Madrid e il Girona. A un paio di ore di distanza dal successo in rimonta della cenerentola catalana sul Valencia, i blancos rispondono superando il pericolante Granada per 2-0. Decidono la gara una rete per tempo dell’ottimo Brahim Diaz e del puntualissimo Rodrygo, sempre a segno nelle ultime cinque esibizioni. Risultato che permetterà ai ragazzi di Carlo Ancelotti di guadagnare qualche ulteriore punto di vantaggio su almeno uno tra Barcellona e Atletico Madrid, attesi dallo scontro diretto dell’Olimpico di Montjuic di domani sera.

TUTTO SULLA LIGA Tutta l’artiglieria A tre giorni dalla vittoria sul Napoli, che ha certificato il primato nel gruppo C di Champions, Ancelotti decide di confermare tra i pali Lunin, al posto del convalescente Kepa, che si accomoda in panchina. Ancora assenti i vari Camavinga, Tchouameni, Modric, Guler e Vinicius, oltre ai lungodegenti Courtois e Miliato, il tecnico di Reggiolo, per il resto, se la gioca col meglio a disposizione. Sulla mediana, tocca nuovamente a Kroos e Valverde, con Brahim Diaz e Bellingham contemporaneamente in campo, per garantire qualità e imprevedibilità, dietro ai due attaccanti Joselu e Rodrygo. Risponde con un serrato 4-4-2, alle spalle della coppia offensiva formata da Uzuni e l’ex Torino, Lucas Boyé, il nuovo tecnico del Granada Alexander ‘Cacique’ Medina, che negli ultimi giorni ha preso il posto di Paco Lopez.

In scioltezza Dopo pochi minuti, finisce ko il portiere ospite Raul Fernandez, costretto a cedere il posto ad André Ferreira. Ripreso il ritmo partita, il Real fa suo il pallino del gioco e, varcata la metà della prima frazione, rompe gli equilibri con Brahim Diaz, che imbeccato in verticale da Toni Kroos, insacca con un tocco morbido. L’ex Milan, nel finale, s'inventa uno spettacolare tocco smarcante di tacco per Bellingham, che allarga di un nulla il diagonale. Nella ripresa, aperta con la staffetta tra Carvajal e Lucas Vazquez, l’attivissimo Brahim si rende protagonista anche della giocata del raddoppio, vincendo il corpo a corpo con Ignasi Miquel prima del passaggio per Bellingham, che si vede respingere il suo tentativo da Ferreira. La palla, però, finisce tra i piedi del lesto Rodrygo, che conferma, così, l’ottimo momento di forma, siglando il suo 6º gol in campionato. Real nuovamente in vetta, insieme al Girona. Domani lo scontro diretto tra Barcellona e Atletico, costretti a fare bottino pieno per non perdere terreno dalla coppia di testa, già avanti di 7 lunghezze su blaugrana e colchoneros. CLASSIFICA LIGA

