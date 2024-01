Furia Sergio Ramos: durante l'intervista insulta un tifoso!

Il Siviglia aveva appena perso 2-0 i n casa contro l' Athletic Bilbao nella diciannovesima giornata della Liga quando Sergio Ramos non le ha mandate a dire a un tifoso che aveva preso posto dietro alla telecamera di DAZN per contestarlo.

Siviglia-Athletic Bilbao, post-gara infuocato

Tesa l'atmosfera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán dove l'ex difensore del Real Madrid, in mezzo al campo, stava cominciando a rilasciare un'intervista in diretta tv. All'improvviso Ramos si è fermato. Come Messi con Weghorst, il difensore spagnolo ha iniziato a urlare contro qualcuno.