Toni Kroos non ha mai risparmiato i suoi commenti contro la nuova visione del calcio in Arabia Saudita. Caso eclatante quando definì "vergognoso" il trasferimento di Gabri Veiga, promesso sposo del Napoli, all'Al-Ahli. Queste dichiarazioni non sono poiaciute all'opinione pubblica saudita che lo ha additato come nemico. Insieme al suo Real il centrocampista tedesco ha giocato la Supercoppa spagnola proprio in Arabia (vincendola) ed è stato fischiato dai tifosi locali.