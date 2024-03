Diakhaby, intervento perfettamente riuscito: il messaggio è da brividi

Mouctar Diakhaby non ha nessuno intenzione di mollare e lo ha ribadito con un messaggio dal suo letto di ospedale. Il difensore del Valencia, che è stato coinvolto in un durissimo scontro fortuito con Tchouaméni nella gara di Liga contro il Real Madrid ed è stato costretto a operarsi per una grave lussazione del ginocchio destro, non si dà per vinto.