La guardalinee torna sull'incidente shock: "Mi hanno messo 25 punti"

Ayuso: "È stato come aver avuto un incubo"

Un incidente più grave del previsto che le aveva impedito di poter far parte della squadra arbitrale di una partita di Copa Libertadores. Queste, infatti, sono le sue dichiarazioni a Diario AS: "Non ricordo nulla, né di quella giocata né della partita. È stato come aver avuto un incubo. Mentre il chirurgo mi operava mi ha detto che mi avrebbe messo più punti di quelli che pensava. Alla fine i punti in totale sono stati 25. È stato un processo duro, visto che sei ad alti livelli e per qualcosa che va oltre il mio controllo ho perso una bella occasione (Copa Libertadores ndr)”.