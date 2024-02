Cavani vittima di una fattura: la clamorosa indiscrezione dall'Argentina

" Cavani ? È vittima di una fattura". Parola dell'astrologo del Boca Juniors , che ha espresso la sua personalissima opinione sul momento di scarsa vena realizzativa attraversato dall'attaccante uruguaiano. Giorgio Armas ha spiegato a Olé: "Cavani è stato colpito dalla magia nera . Ha un bell'aspetto, le previsioni degli astri erano dalla sua parte e non è possibile che non faccia gol. Eccoo perché penso che sia stato vittima di un sortilegio".

L'astrologo del Boca e il precedente con Cavani

L'astrologo ha colto l'occasione per chiedere tramite Olé ai tifosi di aiutarlo a far "guarire" Cavani prima del superclásico del Monumental contro il River Plate proprio come ha fatto prima della semifinale di Copa Libertadores contro il Palmeiras in Brasile quando la forza della gente ha dato i suoi frutti e il Matador ha segnato il gol del Boca nell'1-1 che ha portato la partita ai rigori.

L'appello dell'astrologo del Boca

Armas ha aggiunto nella sua personalissima ricostruzione: "Siamo messi molto male. A livello di energia siamo molto bassi. Mio Dio. Con il Lanús è stato pazzesco. Spero che nel superclásico le cose si vedano e avremo una partita decente. Ho bisogno che le persone diano forza per risolleverlo. La gente deve aiutarmi. Non dobbiamo criticare, dobbiamo unirci".