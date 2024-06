Spagna, carcere e Daspo per insulti razzisti a Vinicius: puniti 3 tifosi

Cosa accadde a Valencia? La ricostruzione

La gara del 21 maggio 2023 fu fermata per qualche minuto. Un tifoso fu identificato dallo stesso attaccante del Real Madrid di Ancelotti mentre altri due, la stessa notte, furono identificati dalle telecamere interne del Valencia. Nel corso dell'ultima stagione, culminata con la vittoria della Champions per il suo Real con gol in finale per il brasiliano, Vinicius aveva spesso denunciato frasi razziste nei suoi confronti.

Tre tifosi in carcere per insulti a Vinicius, il comunicato del Real Madrid

Il comunicato del Real Madrid: "Il Real Madrid desidera annunciare che il Tribunale d'Istruzione n. 10 di Valencia ha emesso oggi, lunedì 10 giugno 2024, un verdetto di colpevolezza nei confronti dei tre giovani accusati di aver insultato, con urla e gesti razzisti, il nostro giocatore Vinicius Junior durante la partita di Liga disputata il 21 maggio 2023 allo stadio Mestalla tra Valencia e Real Madrid.

I tre imputati sono stati giudicati colpevoli del reato commesso con violazione dell'integrità morale di Vinicius Junior, aggravato da motivi razziali. Ciascuno di loro è stato condannati a scontare otto mesi di reclusione e due anni di interdizione dagli stadi di calcio.

I tre imputati hanno riconosciuto la loro responsabilità penale e hanno rilasciato una lettera di scuse indirizzata al nostro giocatore Vinicius Junior, al Real Madrid e a tutti gli altri che si sono sentiti offesi e umiliati dal loro comportamento. I tre imputati, oltre a manifestare il loro rimorso, hanno chiesto ai tifosi che venga sradicata ogni forma di razzismo e intolleranza nelle competizioni.

La condanna è la prima del suo genere ad essere emessa da corti e tribunali penali.

Insieme a Vinicius Junior, il Real Madrid si è costituito parte civilein questo procedimento e continuerà a lavorare per proteggere i valori del club e per sradicare qualsiasi comportamento razzista dal mondo del calcio e dello sport".