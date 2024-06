Dalla Spagna, offerta da capogiro per Rudiger dall'Arabia: i dettagli

Antonio Rudiger è stato uno dei protagonisti dell'ennesima Champions League vinta dal Real Madrid. Per il centrale, quella vinta in finale con il Borussia Dortmund, è la seconda "Coppa dalle grandi orecchie" messa in bacheca dopo quella alzata con la maglia del Chelsea nel 2021. L'ex Roma, ad oggi, è indubbiamente uno dei centrali più forti d'Europa, ma per lui ci sarebbe delle sirene di mercato dall'Arabia Saudita