Szczesny, c’è l’accordo con l’Al-Nassr per due anni: la palla passa alla Juve

Wojciech Szczesny vicino all'addio alla Juventus . Accordo raggiunto per un biennale tra l'entourage del calciatore e l' Al-Nassr , squadra della Saudi League in cui milita Cristiano Ronaldo . Il club saudita deve ora trovare l'intesa con i bianconeri, con cui il polacco vanta un altro anno di contratto.

Szczesny all'Al-Nassr, accordo raggiunto con il portiere della Juve

Wojciech Szczesny, in attesa di essere protagonista ad Euro 2024 con la maglia della Polonia, è sempre più vicino all'Al-Nassr, società che vuole rinnovare il suo parco giocatori nell'arco di questa sessione estiva di mercato, arricchendo una rosa guidata da Cristiano Ronaldo, fuoriclasse che potrebbe giocare il suo ultimo Europeo con i colori del Portogallo in Germania. Il portiere e il club saudita hanno raggiunto un accordo sulla base di un biennale da 15 milioni di euro a stagione. Ora, la palla passa alla Juventus, legata all'ex Roma da un altro anno di contratto. Giuntoli prosegue nella sua opera di risanamento dei conti, con Szczesny che guadagna 6,5 milioni netti all'anno e rappresenta un ingaggio pesante per le casse bianconere. Inoltre, l'imminente arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza, per 18 milioni più 2 di bonus, spinge il polacco verso la porta d'uscita, con Perin pronto a fare da chioccia nella prossima annata.