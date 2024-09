Atletico-Real diretta, segui il derby di Madrid LIVE

MADRID - Il Metropolitano ospita la sfida tra Atletico e Real, valida per l'ottava giornata di Liga. In palio il secondo posto in classifica e la possibilità di accorciare dal Barcellona capolista, reduce da una sconfitta per 4-2 contro l'Osasuna. I Blancos si presentano alla sfida senza Kylian Mbappé, fermato da un infortunio dopo i 6 gol segnati nelle ultime 5 presenze. Segui il derby in diretta