Atletico Madrid-Real, Courtois bersagliato: individuato uno dei colpevoli

In Spagna sono state definite le immagini della vergogna: il derby di Madrid interrotto per il lancio di oggetti in campo fa ancora discutere. Il principale bersaglio di alcuni tifosi dell'Atletico è stato l'ex della partita Courtois ( che si è anche infortunato ), e i Colchoneros hanno preso subito i provveddimenti.

Atletico-Real, derby interrotto: individuato uno dei colpevoli

Questo il comunicato del club sulla questione: "L'Atlético Madrid desidera esprimere la sua disapprovazione per il lancio di oggetti avvenuto da una sezione della tribuna sud al 68° minuto della partita contro il Real Madrid. Dal momento in cui si sono verificati questi incidenti, il dipartimento di sicurezza del club ha lavorato insieme alla polizia per identificare i soggetti coinvolti, uno dei quali è già stato identificato. Il club applicherà la sua politica interna per reati gravi a coloro che sono coinvolti in questo incidente. Simili comportamenti non trovano posto nel calcio e offuscano l'immagine di uno stadio che ha ospitato un'atmosfera spettacolare con oltre 70.000 spettatori, la stragrande maggioranza dei quali ha tenuto una condotta esemplare".